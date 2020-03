Emergenza coronavirus: a Saluzzo pochi banchi al mercato del mercoledì, ieri sera città deserta

Solo una quindicina di banchi distanziati nell’isola pedonale del centro della cinquantina circa normalmente presenti, in questo giorno di mercato cittadino.

Occupata solo metà di corso Italia, dal Duomo fino a piazza Vineis.

Ad oggi è confermato il mercato di sabato. In merito allo svolgimento o meno del mercato cittadino più importante, Saluzzo, come molte altre amministrazioni, ha chiesto chiarimenti alla Regione sull’interpretazione del Decreto ministeriale – informa Francesca Neberti, asaessore alle Attività produttive. “Le disposizioni dovrebbero arrivare a breve. Intanto con le associazioni di categoria abbiamo informato gli ambulanti sulle norme di sicurezza da seguire, tra i banchi e con la clientela. Siamo in attesa di nuove disposizione da divulgare dopo esserci attivati con la Regione e l’Unità di crisi".

In attesa di disposizioni anche gli estetisti e parrucchieri della città.

Alcuni negozi del centro espongono cartelli di chiusura temporanea, altri si stanno predisponendo a farlo. Persone in fila all’esterno di banche e farmacie per consentire l’ingresso a misura di sicurezza di almeno un metro ed evitare assembramenti all’interno. In alcuni negozi attivato il servizio di consegna a domicilio.

Ieri sera Saluzzo deserta nel centro cittadino, in un'atmosfera sospesa. Chiusi i bar e ristoranti come da norme, azzerata la movida. Alle 21 in tutto il centro, mentre il campanone della Cattedrale batteva lentamente rintocchi per accomunare nella preghiera serale, solo due persone in giro con il cane.

Seria la risposta serale dei saluzzesi alle misure del Decreto Io Resto a casa. Italia zona protetta in vigore da ieri. Desertissimo il centro storico. Se le sere precedenti veniva registrava la presenza di gruppi di giovani, l’ultimo Decreto per l’emergenza coronavirus ha convinto a restare a casa, come il monito a caratteri cubitali sui media “Non è una vacanza”.