In casa coi bimbi ai tempi del Coronavirus: per le famiglie di Montà le idee di quattro consigliere comunali

Nella giornata di ieri, martedì 10 marzo, l’Amministrazione comunale di Montà ha inviato un messaggio ai cittadini invitandoli a rendersi disponibili per eventuali servizi e aiuti alla popolazione, e subito, sono giunte le prime manifestazioni di interesse.



Visto la grande difficoltà che stanno vivendo le famiglie a causa della chiusura delle scuole, le consigliere comunali (Chiara, Giulia, Gloria, Lorena) che sono anche mamme di piccoli allievi dell'asilo nido e della scuola elementare si sono attivate per cercare di vivere al meglio questo "tempo sospeso", senza sprecarlo e condividendo spunti di alcune attività da fare in casa insieme ai bambini.



Le idee sono tutte semplicissime: nessuna particolare attrezzatura è richiesta, se non una minima dose di pazienza e self control.



Cucinare: ricette perfette da fare con i bimbi, come la pasta fresca, la pizza, i biscotti di pasta frolla, torte, il salame di cioccolato, da realizzare insieme a mamme, papà, nonni. Basta allacciare il grembiule e mani in pasta!



Costruire: una tana, un castello, una tenda con dei cuscini e delle lenzuola e, una volta dentro, leggere una storia da animare, interpretando i personaggi. Libero spazio alla vostra e loro fantasia.



Bendare: i bambini e far annusare, assaggiare o toccare cibi o materiali che abbiamo in casa. Risate garantite e cinque sensi risvegliati.



Il cinema sul proprio divano: si possono preparare i popcorn da gustare sul divano davanti ad un bel cartone o un film.



Fare lavoretti: con pasta di sale, pongo, e poi disegni, disegni e disegni e libri, tanti, libri da leggere tutti assieme. Non si può andare al ristorante? Un pic nic in salotto ed è come essere a cena fuori. Giochi con parole e nomi: per tenere allenata la mente dei bimbi. Un esempio? Si pensa a una parola e poi a turno se ne trova un’altra che inizia con la lettera o la sillaba finale della parola precedente. Ed infine, rispolverare gli intramontabili giochi in scatola, lasciati lì forse per troppo tempo.



"Se qualcuno un mese fa ci avesse detto che ci saremmo ritrovati confinati in casa, con le scuole chiuse per settimane, senza nemmeno poter uscire a mangiare una pizza, non ci avremmo certamente creduto - scrivono le quattro mamme e amministratrici -. Se gli insegnanti avessero saputo che non avrebbero rivisto per un po’ i loro alunni, magari li avrebbero abbracciati forte prima di salutarli per le vacanze di Carnevale. Se avessimo previsto che concerti, aperitivi, gite fuori porta, film al cinema sarebbero stati proibiti, che insomma, la nostra quotidianità si sarebbe modificata, forse tutti noi ne avremmo fatto il pieno, assaporandola sino in fondo. Anche se ci sembra tutto così surreale, e sconosciuto, il presente è questo. E dobbiamo fare quello che ci viene ordinato di fare: restare a casa".



"Oggi abbiamo aperto una finestra verso la normalità. Oggi - spiega il primo cittadino, Andrea Cauda - abbiamo pensato ai nostri bimbi, che da un lato sono a casa contenti perché non si va a scuola, ma allo stesso tempo hanno la necessità di vedere le giornate che si riempiono di insegnamenti, esperienze, formazione, e di vita. Grazie alle nostre mamme del Consiglio comunale di Montà per questi spunti di normalità. Vogliamo essere positivi - conclude il sindaco- e sfruttare queste giornate per imparare i valori che sono alla base della nostra vita. Insieme ce la faremo. #iorestoacasa #iorestoacasa_montà"