Alba, imprenditore vittima della caccia al contagiato: "E’ lui, quello della mucca…". Scatta la querela

"E’ incredibile come giocherellando sui social e farneticando con la fantasia si possa arrecare danno alle persone. In questi tempi di traumatiche restrizioni sarebbe auspicabile anche uno stop all’utilizzo distorto e improprio dei mezzi di comunicazione".



Così l’avvocato albese Roberto Ponzio riferisce della querela per diffamazione aggravata da lui presentata per conto dell’imprenditore Gianluca Bianco, titolare della ditta "Magie di latte", impresa di corso Cortemilia, vittima di una vicenda per che molti versi rappresenta in modo esemplare l’enorme problema della circolazione incontrollata di notizie non veritiere e men che meno verificate tramite il veicolo dei social network.



I fatti risalgono alla giornata dello scorso sabato, 6 marzo, in ore nelle quali ad Alba si apprende la notizia – anticipata dal nostro giornale – che risiederebbe proprio nella capitale delle Langhe uno dei primi contagiati da Coronavirus della nostra provincia.



Sui gruppi social cittadini parte un tam tam col quale in diversi si esercitano ad avanzare improvvide ipotesi sull’identità del possibile interessato, mettendo in atto una moderna caccia all’untore che – nei commenti a un "post" comparso sul gruppo Facebook "Sei di Alba se…" – arriva a identificare senza ombra di dubbio l’imprenditore albese, titolare di un’azienda per il commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti alimentari che, dalla sua sede di corso Cortemilia, ben riconoscibile da un’insegna che riporta l’immagine di una mucca, dà lavoro a cinque persone.



Proprio l’indicazione di "quello che ha l’insegna della mucca" comparsa in un commento, rafforzata dalla successiva affermazione secondo la quale la delicata informazione sarebbe stata confermata nientemeno che "dal sindaco", integrerebbe gli estremi della diffamazione protestata ora dal querelante, reato aggravato in quanto la notizia – ovviamente infondata – sarebbe stata diffuso tramite l’uso di altro mezzo di pubblicità, quale è la rete Internet.



Facile immagine come per il malcapitato si sia immediatamente scatenato l’inferno, con numerose richieste sul suo stato di salute e altrettante revoche di ordini, insieme alla difficoltà di tentare di rimediare a quella voce incontrollata intanto rimbalzata di bocca in bocca senza più controllo.



Con non poca fatica il post è stato comunque rimosso, mentre l’imprenditore si prodigava a spiegare a conoscenti e clienti che non era lui il malcapitato incappato nel dramma – questo sì, molto reale – del contagio.



Identificato, il suo autore dovrà ora rispondere della grave accusa. "Siamo di fronte – aggiunge ancora l’avvocato Ponzio – a un’affermazione totalmente falsa, priva di qualsiasi fondamento. Una propalazione irresponsabile, diffusa con sventata disinvoltura in un momento caratterizzato da forte ansia e preoccupazione sociale per la diffusione del virus Covid-19. Gravissimi i danni procurati al mio assistito, titolare di un’impresa alimentare".