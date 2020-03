Licenza sospesa fino al 6 aprile per il Castello Rosso di Costigliole Saluzzo

Licenza sospesa per il Castello Rosso SRL di Costigliole Saluzzo. Da oggi 11 marzo al 6 aprile stop all'attività alberghiera, di ristorazione e al centro benessere.

Si tratta di un provvedimento di tipo amministrativo scattato dopo che, lo scorso venerdì sera 6 marzo, si è svolto un evento al quale erano presenti oltre 150 persone. Non solo in piena emergenza coronavirus, ma anche senza alcuna autorizzazione specifica per lo svolgimento di quel tipo di evento.

Sarà comminata anche una cospicua sanzione.

Nell'ordinanza di sospensione si evidenzia la violazione del DPCM del 4 marzo sulle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, oltre a quella all'articolo 100 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in quanto è stata ravvisata una violazione costituente "un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini".