Domani all'Alstom si vota (salvo restrizioni coronavirus) per la stabilizzazione di 50 lavoratori con deroga al decreto dignità

Si torna a trattare sulla stabilizzazione dei contratti in Alstom Savigliano. Nella giornata di ieri, martedì 10 marzo, le sigle sindacali di Anqui, Fim, Fiom, Fismic e Uilm con rispettive rsu hanno incontrato l’azienda e i rappresentanti di Confindustria Cuneo nella sede di via Ottavio Moreno.



Nel sito di via Ottavio Moreno si contano poco più di 800 dipendenti che diventano oltre 1.100 contando lavoratori non stabilizzati presso Alstom. Si tratta di circa 350 maestranze non direttamente assunte dal colosso francese e per cui i sindacati chiedono che rientrino nel personale del colosso francese con contratti a tempo indeterminato.



Da mesi si tratta sulla stabilizzazione di questi lavoratori. Già negli ultimi incontri l’azienda aveva messo sul tavolo 30 assunzioni (20 operai e 10 impiegati) con la condizione di avere la possibilità di deroga sul decreto dignità che permetterebbe un prolungamento di 12 mesi per i contratti interinali portandoli a 24 mesi, senza la necessità di causale. Un’altra deroga era stata richiesta per quanto riguarda i nuovi strumenti di controllo a distanza della produzione, i cosiddetti Mes (Manufacturing Execution System). Sistemi già in funzione nelle linee produttive dal 2015. La novità sarebbe quello di collegare il Mes con il badge nominativo: fino ad ora lo strumento rilevava dati sulla produttività in maniera anonima. Proprio su questo punto sarebbero state effettuate le verifiche dell’ispettorato sul Mes con azienda e sindacato.



Nell’incontro di ieri si è giunti a un’ipotesi d’accordo con un maggior numero di assunzioni che domani verrà votata dai lavoratori – salvo restrizioni coronavirus – su cui però manca l’unità sindacale: la Fiom non ha firmato in quanto non favorevole, come nello scorso incontro, alle deroghe sulle assunzioni proposte dall’azienda.



Il documento prevede 30 assunzioni a tempo indeterminato tra gli operai a cui se ne aggiungono ulteriori (almeno 20 stimate) per ogni lavoratore operaio che andrà in pensione in questo anno fino a marzo 2021. L’ipotesi di accordo prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 20 impiegati. Si parla quindi di 50 assunzioni a tempo indeterminato a cui si aggiungeranno le stabilizzazioni previste dal turn over.



La deroga al decreto dignità prevede la proroga senza causale di 150 somministrati (per al massimo 12 mesi) in scadenza tra aprile e luglio.



Domani, giovedì 12 marzo, operai e impiegati voteranno questa deroga al decreto dignità. Mentre solo gli operai voteranno sul Mes in quanto il dispositivo di controllo della produttività è attivo solo sulla produzione.