A Cherasco sospeso il mercato di giovedì 12 marzo

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, il sindaco di Cherasco, Carlo Davico, ha emanato un'ordinanza di sospensione del mercato settimanale nella giornata di giovedì 12 marzo 2020. Spiega il primo cittadino:

"Considerato che l'area mercatale si trova in pieno centro storico, con vie di accesso e esodo di ridotte dimensioni, senza possibilità di adeguate distanze di sicurezza, che riescano ad impedire forme di assembramento, abbiamo valutato di sospendere il mercato, almeno per questo giovedì". Aggiunge: "Le assenze da parte degli operatori del mercato i tale data non saranno conteggiate ai fini della decadenza della concessione.