Emergenza Coronvirus in diretta: come sta rispondendo il territorio? Alle 18,30 lo speciale sulla situazione in Liguria, Piemonte Valle d'Aosta e Lombardia

Il gruppo editoriale Morenews coprendo gran parte del territorio italiano ha quotidianamente il polso della situazione che l'Italia sta attraversando in un momento storico quasi indefinibile.



Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi alle ore 18.30 saranno in diretta con Linea Italia Piemonte coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, con collegamenti in webcam. Ogni redazione fornirà non solo i dati ufficiali, ma le proprie sensazioni sul territorio in cui opera e lavora ogni giorno. Situazioni diverse, ma accomunate dallo stesso sentiment: affrontare questo momento di allarme.



L'appuntamento è oggi alle ore 18.30 in diretta sulle nostre testate per fare il punto della situazione nella seconda giornata di applicazione delle norme poste come decreto dal Presidente del Consiglio Conte.



Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:



La diretta verrà trasmessa su tutte le pagine facebook dei quotidiani indicati e sarà possibile intervenire con domande e opinioni