30 donazioni di sangue a Ceresole D'Alba, due nuovi donatori

Si è svolta nonostante tutto la donazione di sangue di domenica 8 marzo scorso a Ceresole d'Alba. E' infatti importante non smettere di donare sangue, ce n'è sempre bisogno, ancora di più in questi momenti. La donazione recuperava le 2 periodiche previste a calendario e rinviate in quanto i locali della casa di riposo non potevano essere utilizzati per l'emergenza coronavirus. I prelievi si sono svolti nell'autoemoteca messa a disposizione della Fidas Piemonte e che stazionava davanti al MuBatt.



Sono stati 30 in donatori che hanno potuto donare in tutta sicurezza e comodità. Due i nuovi donatori.



Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i volontari ma soprattutto medici e operatori sanitari per quello che fanno.