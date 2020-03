Niente Messe per il Coronavirus? La preghiera corre sui social

In questa fase così nuova e così oscura del “cammin di nostra vita” a causa dell’ormai noto Coronavirus, spiccano gesti luminosi che mirano a dare un po’ di sollievo. Spirituale, prima di tutto.



È il caso del vescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che per rispondere in modo costruttivo alle limitazioni imposte dai decreti governativi e continuare a essere vicino almeno virtualmente alla propria comunità sarà in diretta streaming su YouTube, alle ore 17, da lunedì 11 a domenica 15 marzo per la preghiera del Santo Rosario e, alle ore 11, domenica 15 marzo per la Santa Messa.

Parimenti, il vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato, ha lanciato un video su WhatsApp dopo le disposizioni delle autorità che vietano di celebrare funzioni religiose per evitare il contagio da Covid-19. Un messaggio di forte speranza, che si chiude con la benedizione ed il ringraziamento per chi vive questi giorni con spirito di servizio.

Ma i due Vescovi piemontesi non sono gli unici dal cuore social. A Bra, don Gilberto, don Giorgio e don Efisio, insieme ai sacerdoti e ai diaconi della U.P. 50 propongono “Pillole di speranza” dal buio la luce: “È questo il titolo della rubrica quotidiana che ci accompagnerà in questo tempo di Quaresima. Ogni giorno sarà postato un breve video con un commento e degli spunti per la preghiera personale. Tutti i contributi saranno disponibili sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzbnoeabNjYsOgGVbqvxh4g) e sulla pagina Facebook. Buon cammino! #PillolediSperanza #like&condividi”.



Ma non basta! I parroci di Savigliano hanno pensato di proporre una bella iniziativa di preghiera che potrà essere di aiuto, in questo tempo particolare, a tutte le comunità. A cominciare dalla città della Zizzola. Spiegano i parroci di Bra: “Tutti i giorni (a cominciare da questa sera) alle 19 suoneranno le campane delle nostre chiese. Potremo così raccoglierci in preghiera a casa per pregare il Signore. Sarebbe bello poterlo fare genitori e figli insieme. Le nostre case diventerebbero così piccole chiese domestiche. Potremo così affidarci a Dio attraverso la materna intercessione della Vergine dei Fiori, patrona della nostra città di Bra. Sì potrà recitare una decina del Rosario (o anche solo con un’Ave Maria se in quel momento non si può fare di più). Anche se non è possibile pregare nello stesso luogo potremo pregare nello stesso momento. Potremo in questo modo alimentare la comunione tra di noi e alimentare in noi il desiderio di affidarci a Dio e alla sua misericordia. La preghiera di intercessione che la Chiesa italiana propone a tutti i fedeli, per invocare dal Signore la liberazione da questa epidemia, potrebbe concludere questo breve momento di raccoglimento. Il Signore Risorto rinfranchi il nostro cammino attraverso il suo Spirito Consolatore. Con affetto i vostri parroci”.



Il parroco della chiesa SS. Bernardo Nazario e Celso di Narzole, don Angelo Carosso ha, invece, scelto Facebook per la comunione di preghiera con i suoi follower, o meglio fedeli. Pubblichiamo il testo del post: “Carissimi fedeli di Monchiero e di Narzole!!! Vi scrivo con tanto affetto, per dirvi che sono accanto a voi in questo momento di grande difficoltà e di prova. Abbiate fiducia, non perdete la fede e la speranza! Gesù risorto dona salute e salvezza al mondo, guarisce le ferite delle sofferenze umane e spirituali. Tornerà il tempo dell’allegria, dello stare insieme nelle piazze e nelle chiese, e perché possa tornare al più presto, dobbiamo fare fino in fondo la nostra parte con responsabilità. Confido che accoglierete con comprensione anche le restrizioni liturgiche adottate per circoscrivere il contagio, a difesa del bene supremo della vita, individuale e sociale. Trasformiamo uno stato di crisi in opportunità: sia questo il momento di intensificare la preghiera quotidiana, da soli e con i nostri familiari. Le nostre case diventino cenacoli di preghiera, dove sperimentare la misericordia di Dio, la comunione con Lui e con i fratelli. È davvero ‘forte’ la Quaresima che siamo chiamati a vivere! Le limitazioni alle nostre usuali libertà siano anche occasione privilegiata per riflettere sulla nostra umana fragilità e sul senso della vita, e per valorizzare gli affetti familiari. Mi piace ricordare le parole di Don Camillo (nel film tratto dal libro di Guareschi): ‘Non è la prima volta che l’umanità si trova a patire la sofferenza, ad abbandonare affetti e case. Un giorno, però, come dopo ogni alluvione, il sole tornerà a splendere. Ed allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in questi terribili frangenti, e con la tenacia che Dio ci ha donato ricominceremo a lottare perché il sole sia più splendente, i fiori più belli ed il dolore di queste ore sparisca dai nostri cuori e dalle nostre città e paesi’. Non smettiamo d’invocare il Signore della vita e medico delle anime e dei corpi! Chiediamo l’intercessione di Maria e dei Santi! Vi benedico tutti nel Signore! A presto!”.



Da sottolineare, che ogni messaggio termina con la preghiera proposta dalla diocesi di Torino, composta da Monsignor Nosiglia: “Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l’universo riceve l’energia, l’esistenza e la vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell’esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: per il mistero pasquale del tuo Figlio dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori, allontana da noi ogni male. Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, per Cristo nostro Signore. Amen”.



Non è colpa di nessuno se le funzioni religiose non possono essere celebrate regolarmente e gli uomini di Chiesa, oltre alle dirette via social e su alcuni canali del piccolo schermo, ne hanno pensata una in più del diavolo.



Tra le prossime iniziative che dobbiamo aspettarci, ecco quindi la Messa domenicale in streaming annunciata a Bra e già sperimentata a Vercelli da don Augusto Scavarda (vecchia conoscenza dei salesiani di Bra), a riprova che nell’era dei social nemmeno un virus può mettere in quarantena i rapporti umani e lo spirito di condivisione cristiana. Almeno in questo, stiamo vincendo noi.