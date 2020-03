Covid-19: a poche ore dal Consiglio comunale di Saluzzo, l’opposizione ne chiede la “sospensione”, per “evitare anche solo potenziali contagi”

È in programma alle 18 di questa sera (11 marzo) il Consiglio comunale di Saluzzo.

La seduta, convocata il 4 marzo scorso, dovrebbe svolgersi in piena emergenza epidemiologica legata al Coronavirus. Nella mail di convocazione, il Comune aveva specificato che, “in attuazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, l’accesso al pubblico sarà consentito alle condizioni previste dal decreto stesso, limitando l’affollamento”.

La situazione, in casi come questi, muta di giorno in giorno. E, nel frattempo sono arrivati i decreti del premier Conte emanati l’8 ed il 9 marzo. L’ultimo decreto ha esteso a tutta la nazione le misure previste nella “zona arancione”: il primo invito è quello di evitare spostamenti e rimanere a casa.

Il Comune di Saluzzo, ieri (10 marzo), ha evidenziato che la seduta, “correlata ad alcuni adempimenti urgenti”, si svolgerà e rimarrà “formalmente aperta al pubblico”. “Sono in vigore – si legge nella nota del Comune – le limitazioni previste dal decreto del 9 marzo (divieto di forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; prescrizione di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità), per cui i cittadini debbono conformarsi alle prescrizioni stesse”.

Il Comune ha previsto “misure organizzative idonee per l’accesso di eventuale pubblico, che sia presente in relazione alle ‘comprovate esigenze’ del citato decreto (come ad esempio i giornalisti), tenuto conto delle ulteriori prescrizioni del decreto stesso, e purché compatibili con il contenuto del medesimo, avvisando comunque che è prevista la trasmissione a mezzo streaming e che vi sarà la disponibilità della registrazione audio video”.

Per il “pubblico”, quindi, sarà possibile seguire la seduta in streaming.

Oggi, però, i consiglieri d’opposizione Alessandra Piano (Il Coraggio di Fare), Fulvio Bachiorrini (Forza Italia), Carlo Savio (Siamo Saluzzo), Paolo Demarchi, Domenico Andreis, Paolo Scaletta (Lega), hanno chiesto di “sospendere la seduta del Consiglio Comunale fissata per le 18, fino a data da destinarsi, al fine di evitare situazioni di contagio anche solo potenziali”.

La minoranza, all’unisono, si rifà all’“attuale situazione di emergenza, ritenendo necessario applicare ogni disposizione nazionale e locale per contenere la diffusione del contagio del virus”.

“Riteniamo doveroso – aggiungono – contribuire a contrastare il virus anche come istituzione consiliare, con misure idonee come la sospensione dei lavori dell’aula.

Evidenziamo, inoltre, come la trattazione di ‘provvedimenti urgenti’, come enunciato dal presidente del Consiglio comunale con comunicazione di ieri inviata a mezzo posta elettronica, potrebbe richiedere un doveroso e legittimo approfondimento da parte dell’opposizione”.

L’opposizione rimarca che quest’ultimo passaggio si ricollega proprio alla mail trasmessa a tutti i consiglieri dal presidente dell’assise Enrico Falda, nella quale si era chiesto ai gruppi consiliari di “esprimere i propri interventi con particolare sintesi al fine di ridurre al minimo i tempi di svolgimento della seduta”.

Una richiesta che secondo l’opposizione “non può essere accolta, soprattutto alla luce del fatto che l’ultimo Consiglio si è svolto il 20 dicembre 2019, quasi tre mesi fa. Auspicando in un accoglimento della nostra richiesta, comunichiamo sin d’ora che, bel caso in cui la nostra richiesta non dovesse essere accolta, nessuno di noi sarà presente”.

Da Palazzo, il sindaco Mauro Calderoni rassicura: “Comprendo la preoccupazione, ma abbiamo allestito la sala consiglio in maniera conforme alle direttive”.

Il primo cittadino sta contattando le minoranze “per chiedere di partecipare alla votazione almeno per garantire le due delibere indifferibili. Rappresentiamo le Istituzioni e non possiamo sottrarci al dovere di rispettare le norme che ci impongono scadenze rigide. Confido nella collaborazione di tutti consiglieri comunali che non vorranno far mancare il loro apporto all’Ente in questo momento complesso”.