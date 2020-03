Al cimitero di Busca la benedizione alla prima vittima del Coronavirus in Granda

È stato trasferito dall’ospedale Carle di Cuneo dove è morto il pensionato di 67 anni residente a Busca, prima vittima in provincia di Cuneo.

Era stato ricoverato nel nosocomio di Confreria dopo aver fatto un viaggio a Forlì e fin da subito le sue condizioni di salute sono parse co promesse. Immediatamente è scattato il protocollo messo in atto nei casi di contagio del Covid19, attuando controlli a tutti coloro che in questi ultimi giorni sono stati accanto alla vittima. Primi fra tutti i familiari, gli amici, i medici e gli infermieri che in questi giorni si sono presi cura di lui.

Intanto in tutti i reparti dell’ospedale sono scattate misure più rigide per tutelare la salute di pazienti e operatori sanitari.