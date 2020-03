“Alimentari, farmaci, posta, eventuali incombenze. Loro ordinano e io eseguo”: il sindaco di Elva si improvvisa 'spesino'

“Alimentari, farmaci, invio di posta, eventuali incombenze. Loro ordinano e io eseguo”. Si è messo a completa disposizione dei suoi concittadini il sindaco di Elva Mario Fulcheri.

Nel piccolo paese della val Maira sono appena 35 i residenti nel periodo invernale (che diventano un centinaio nella bella stagione). C'è un solo negozio aperto il venerdì, “anche se stiamo valutando la possibilità di farlo tenere aperto anche il sabato e la domenica”.

Un sindaco che si improvvisa “spesino” per limitare gli spostamenti dei suoi concittadini verso valle, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali sul contagio da Coronavirus.

Mario Fulcheri vive tra Elva e Cuneo. Questa mattina ha fatto un giro in paese per incontrare i residenti e prendere i primi ordini: “La situazione al momento è tranquilla. Gli elvesi sono abituati a fare scorte per l'inverno”.