Anche i 4 Self Service Il Girasole chiudono per senso di responsabilità

Dopo una giornata di riflessione i fratelli Dalmasso, titolari dei 4 Self Service “Il Girasole” di CONAD Ipermercato di Borgo San Dalmazzo, Auchan, Mercatò Big e Michelin sport club di Cuneo, hanno deciso di chiudere fino a quando il problema del CoronaVirus non sarà risolto.



Una scelta di senso civile e di responsabilità, nonostante il decreto ministeriale per il contenimento del Coronavirus ancora non lo imponga.



«Rimanendo aperti, anche usando tutte le dovute precauzioni non crediamo sia possibile tutelare i clienti e il nostro personale e per questo non ci sentiamo di rischiare, andremo contro ai nostri valori e alla nostra etica» continua Danilo Dalmasso. «Speriamo con tutto il nostro cuore che possiate rendervi conto che questa nostra decisione serve davvero per tutelare ognuno di noi».