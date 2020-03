Anche la Consulta Giovanile di Cuneo "resta a casa" (VIDEO)

In merito alla situazione straordinaria legata all’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo, la Consulta Giovanile di Cuneo vuole sottolineare come sia necessaria un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i cittadini sotto diversi aspetti.



Innanzitutto è fondamentale il rispetto di quanto è previsto dalle direttive nazionali diramate in questi giorni, atte ad affrontare l’attuale emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire un adeguato sistema di servizi. È da notare come nell’attuale condizione i servizi sanitari siano messi a dura prova, e che, inoltre, gli operatori del settore stanno portando avanti le loro attività lavorative con notevole dedizione ed impegno in questo periodo difficoltoso.



È necessario applicarsi per modificare le proprie abitudini e le attività personali affinché si possa limitare la diffusione del contagio, questo avrebbe inoltre il vantaggio di favorire l’accorciamento dei tempi per un ritorno ad una condizione di normalità.



È importante ricordare come queste precauzioni siano importanti per tutta la comunità, in particolar modo per le fasce più deboli, soprattutto gli anziani e tutte quelle persone che soffrono già di altri problemi di salute. La responsabilità verso questa parte della popolazione è un fattore che non va mai dimenticato né trascurato. Le nostre azioni possono nuocere, in modo diretto oppure indiretto, alle persone con cui veniamo in contatto.

Il Presidente della Consulta Giovanile,, dichiara: “”.Il video è disponibile alla pagina facebook della Consulta e verrà diffuso da tutti i componenti, in modo da amplificarne il più possibile gli effetti.