Coronavirus a Borgo San Dalmazzo: i negozi non di prima necessità verso la chiusura totale (FOTO)

Tra oggi pomeriggio e domani l'80% dei negozi di Borgo San Dalmazzo chiuderà i battenti temporaneamente, tranne gli esercizi di prima necessità come alimentari e farmacie.

Una decisione unanime presa in maniera autonoma dai commercianti per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti.

A spiegarlo è Fabrizio Massa, presidente dell'associazione commercianti ABCdoc: “La salute innanzi tutto! Anche se non ancora obbligati, da domani la maggior parte delle attività di Borgo San Dalmazzo sarà chiusa per scelta personale, si è deciso di tutelare la salute dei clienti e di tutti noi commercianti, in questo, momento molto difficile che arriva ad ampliare le criticità che già mettevano in crisi il commercio. Certi di fare la cosa migliore per la collettività, vi aspettiamo ad aprile nei vostri negozi di fiducia della cittadina, pronti a darvi consigli ed un sorriso e non gel e mascherine”.

Una decisione che è arrivata come un tam-tam sulla chat comune dei commercianti e condivisa dalla maggioranza. Molte, nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, le serrande già abbassate con appese le motivazioni: “Riapertura a data da definirsi, per il bene di tutti”; “Abbiamo deciso di mettere al primo posto la salute della nostra comunità, ci rivedremo prestissimo più forti che mai”; “Chiudiamo per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti”

“Non c'è alcuna ordinanza che ce lo impone – conclude Massa -. Ma ha prevalso il senso di responsabilità in questo momento così complicato. E poi nessun cliente entrava più nei negozi nostri esercizi. Speriamo che il Governo intervenga con provvedimenti seri e urgenti. Il settore del commercio è già molto provato di suo con tanti negozi che hanno chiuso ancora prima dell'emergenza Coronavirus e nessuna riapertura in vista”.

Lunghe code solo davanti alle farmacie.