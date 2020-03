Coronavirus, è risultato negativo al tampone il 57enne deceduto ieri al Massaia

Il paziente cinquantasettenne deceduto ieri all’ospedale Cardinal Massaia di Asti è risultato negativo al tampone cui è stato sottoposto post mortem. L’uomo, il giorno prima, era giunto al Pronto Soccorso in condizioni generali già gravemente compromesse (codice rosso).



Alla luce dell’esito di riscontro autoptico e verifica specifica, il decesso dell’uomo va pertanto ricondotto ad altre cause in corso di approfondimento.



Il numero totale dei pazienti COVID-19 positivi ricoverati presso l’ospedale Cardinal Massaia, intanto, si attesta a 40 in totale, di cui 9 in Rianimazione. Di questi, 2 sono astigiani e 7 sono ricoverati presi in carico da fuori provincia.