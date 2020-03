Coronavirus: fiabe in streaming dalla biblioteca civica di Bra

Se non si può andare in biblioteca...la biblioteca arriva a casa tua! Sulla base di quanto disposto dal DPCM dell'8 marzo 2020, la biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra è chiusa al pubblico fino al prossimo 3 aprile 2020 e sono sospesi tutti gli eventi di lettura dedicati a bimbi e famiglie. Per continuare a stare insieme, godere del piacere della lettura senza paure e nel segno della responsabilità civile, il Comune di Bra rende disponibili in streaming sul canale You Tube del Comune di Bra (https://www.youtube.com/user/comunebra) fiabe lette ad alta voce.



A raccontare e interpretare alcuni dei più bei titoli dedicati ai bimbi dai 3 ai 7 anni sarà il personale della struttura comunale, in collaborazione con le protagoniste degli appuntamenti settimanali del progetto “Nati per Leggere”.



Alle letture per i più piccoli, sui canali social del Comune a breve si affiancheranno altre proposte a cura di associazioni locali, con audiolibri, tutorial di giochi di ruolo e altre proposte per impegnare in maniera divertente, creativa e responsabile il tempo libero in tempo di emergenza