Coronavirus: il sindaco di Briaglia acquista le mascherine per la "sua" protezione civile

Gesto di grande solidarietà e di estrema affezione al proprio territorio e alla propria popolazione da parte del sindaco di Briaglia, Dario Filippi, che ha comunicato di aver acquistato di tasca propria alcune mascherine utili a proteggersi dal Coronavirus da consegnare alla protezione civile locale.

"Abbiamo intenzione di attivare i nostri volontari al fine di aiutare le persone in difficoltà con la spesa e il recupero dei medicinali", ha commentato il primo cittadino, che ha aggiunto: "In accordo con il nostro capogruppo, Giacomo Miceli, ieri sera ci siamo attivati recuperando una piccola dotazione e mettendola a disposizione di Briaglia. Diventa difficile aiutare la propria popolazione senza prima mettere al sicuro i volontari e così ci siamo mossi".

Filippi ha quindi spiegato: "Grazie alle mie conoscenze in Francia, mi sono state spedite altre dieci mascherine FFP3; già alcuni giorni fa sul MEPA, mercato della pubblica amministrazione, era impossibile acquistarle e il dovere di un sindaco è muoversi per trovare soluzioni ai problemi. L'emergenza Coronavirus va affrontata anche con soluzioni drastiche come la chiusura delle attività e, se necessario, comprando le mascherine di tasca propria a chi si rende disponibile ad aiutare gli altri".