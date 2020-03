Coronavirus: la Psicologia dell'Asl CN1 attiva un servizio di consulenza telefonica per pazienti, cittadini e operatori

Come già fatto dal Trauma Center Psicologico dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, anche la Struttura di Psicologia (Dipartimento di Salute Mentale) in collaborazione con altre strutture dell’Asl CN1 ha deciso di attivare un servizio di consulenza telefonica relativa all'emergenza Coronavirus.

“Siamo in fase di avvio - spiega Maurizio Arduino, responsabile della Struttura di Psicologia e coordinatore del servizio -. Noi ci siamo mossi subito dopo l'ultimo DPCM quando anche il Cuneese è diventato zona a mobilità limitata”.

Saranno tre le tipologie di consulenza proposte: ai pazienti già seguiti (sia adulti seguiti da ambulatori che genitori e insegnanti di bambini con autismo); ai cittadini in ansia e in difficoltà; agli operatori dei servizi Asl che si trovano a gestire situazioni di stress (fatto in collaborazione con la Medicina del Lavoro e con l'associazione Psicologi per i Popoli).

“Ad occuparsi del servizio di consulenza telefonica saranno circa una ventina di operatori, tra psicologi, terapisti, educatori e logopedisti - continua Arduino -. Abbiamo previsto che venga fissato un appuntamento telefonico, poi il colloquio avrà una durata di circa tre quarti d'ora/un'ora”.

È stata predisposta anche la possibilità di fare videochiamate e, per ridurre i movimenti degli operatori stessi, si stanno attivando sistemi di videoconferenza fra le varie sedi.

Maurizio Arduino è responsabile del C.A.S.A. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger) dell’ASL CN1, presso l’Ospedale di Mondovì. Nel 2019 il Centro ha seguito più di 400 minori con autismo, di cui 350 provenienti dai territori dell'ASL CN1 e circa una 70ina da altre Asl piemontesi o anche da fuori Regione.

“In questa stuazione l'indicazione per tutti è quella di restare a casa – consiglia vivamente Arduino -. In particolare come Centro Autismo abbiamo attivato questa possibilità, visto che i bimbi hanno bisogno di interventi continuativi. Considerato il fatto che non vanno neanche a scuola e che il trattamento mediato dai genitori è il più efficace, la consulenza telefonica è l'unica cosa che si può fare per dare continuità al trattamento stesso. La possibilità di video-conferenze o di consulenze a distanza è l'unico modo per non interrompere ciò che il bimbo stava facendo. Queste consulenze si avvarranno anche degli strumenti disponibili sulla Piattaforma WEB PIA (Piattaforma Integrata per l’Autismo) messa a punto dagli operatori del C.A.S.A, tutto quanto mantenendo le regole di rispetto della privacy”.





I NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE

Per i pazienti adulti seguiti dagli psicologi della struttura di Psicologia sono attivate consulenze telefoniche o videoconsulenze che possono essere richieste e prenotate al numero 0171/450424 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per la sede di Cuneo, al numero 0174/676366, dalle 13.30 alle 16.30 presso la sede di Mondovì.

Per rispondere al disagio psicologico dei cittadini in questa fase emergenziale, l’area di Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia della struttura di Psicologia effettua consulenze telefoniche che possono essere richieste e prenotate al numero 0171/450424 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per i genitori e gli insegnanti di minori seguiti dal Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) dell’ASL CN1 le richieste e prenotazioni possono fatte telefonando al numero 0174/676377 dalle ore 9 alle ore 14. Anche la struttura di Neuropsichiatria Infantile attiverà videoconsulenze per mantenere un contatto con i minori in carico, attivando strumenti di telemedicina su tutte le sedi del servizio.

Per gli operatori dell’ASL CN1 le richieste possono essere fatte telefonando ai numeri 0172/719516, in orario d’ufficio, e 0171/450424 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.