Coronavirus: posti di blocco della Polizia locale di Verzuolo per verificare i motivi di chi si sposta in auto [Video]

Anche la Polizia locale di Verzuolo è scesa in campo per i controlli stradali in merito agli spostamenti (consentiti solo per motivi di salute, urgenze o stati di necessità), in base al decreto del premier Conte per il contenimento del “Covid-19”.

Una pattuglia dei “civich”, quest’oggi, ha effettuato posti di controllo sulle arterie stradali cittadine, verificando se gli utenti della strada si stessero spostanto per comprovati motivi.

Sui canali telematici del Comune (sito internet e pagina Facebook) sono costantemente fornite indicazioni, informazioni e consigli. Sul sito è anche disponibile l’autocertificazione necessaria a chi deve effettuare spostamenti.

“È un momento delicato – spiega il sindaco Giancarlo Panero – ma sono certo, che con l’impegno di tutti, lo possiamo superare. Rispettate le regole, prevenite qualsiasi occasione di contagio o di diffusione del virus, restate a casa ed evitate al massimo gli spostamenti”.

L’assessore alle politiche giovanili Simona Olivero rivolge un pensiero dedicato alle nuove generazioni.

“I primi a doversi attenere alle regole, restando in casa ed evitando assembramenti nei parchi siamo noi giovani per non vanificare lo sforzo di uno Stato libero che garantisce e tiene alla nostra salute. – dichiara Olivero – Qualche suggerimento per trascorrere questo tempo: leggere un libro, fare una donazione alla terapia intensiva di Cuneo, riprendere un hobby abbandonato, ma anche studiare una nuova lingua o per gli esami che, tornando alla normalità, si dovranno affrontare”.

In tutti gli uffici comunali sono stati affissi cartelli informativi circa le distanze da rispettare e le norme igieniche da attuare come lavarsi spesso le mani, starnutire e tossire in un fazzoletto o nel gomito. L’ingresso a tutti gli uffici è consentito ad una persona sola alla volta.

All’ingresso del Comune un dipendente comunale informa circa le modalità di accesso, facendo attendere, in fila e rispettando le distanze, nel caso in cui ci siano troppe persone.

Il dipendente consegna anche volantini informativi circa ciò che è possibile fare e non fare in questi giorni di “zona protetta”.

I volantini sono stati distribuiti anche durante il mercato di ieri mattina (martedì 10 marzo). Si consiglia l’utilizzo di mezzi alternativi come e-mail o telefono per chiedere informazioni, soprattutto se non urgenti.