Coronavirus, salgono a nove i contagiati nell’Albese

Salgono a 9, rispetto ai 6 comunicati già lunedì sera (ieri non si erano registrati nuovi casi) le persone risultate positive al contagio da Coronavirus sul territorio dell’Asl Cn2.



Due di questi – come già nei giorni scorsi – sono i pazienti ricoverati, non in terapia intensiva, in condizioni cliniche stabili. I restanti 7 sono invece in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, senza sintomi o con scarsa sintomatologia clinica, seguiti dai servizi sanitari dell’Asl Cn2.



Per ogni caso positivo vengono progressivamente rintracciati i contatti stretti avuti dal paziente negli ultimi giorni che, allo stesso modo, vengono invitati all’isolamento domiciliare fiduciario, pur essendo in buona salute. "Si stanno seguendo accuratamente i protocolli ministeriali e regionali", fa sapere l’azienda sanitaria.



Seguendo le disposizioni regionali, è stata inviata oggi la comunicazione (valida anche per la prossima settimana) che annulla l’esecuzione delle prestazioni ambulatoriali non urgenti, che verranno recuperate al cessare della situazione di emergenza.



Si ribadisce ai cittadini l’importanza di non presentarsi presso l’Ospedale o presso gli ambulatori se non per prestazioni assolutamente non rinviabili: a questo proposito può essere utile un consulto telefonico con il proprio Medico di Medicina Generale o chiamare il 112 in caso di urgenza.