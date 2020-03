Coronavirus: tampone negativo per il sindaco di Ceva

Buone notizie da Ceva in materia di Coronavirus: il sindaco, Vincenzo Bezzone, si è sottoposto al tampone, da cui è risultato che il primo cittadino non ha contratto il virus, nonostante sia venuto a contatto nei giorni scorsi con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

A ufficializzarlo è stato lo stesso Bezzone: "Allo scopo di tranquillizzare quanti hanno avuto contatti con me nei giorni scorsi, comunico che il test a cui mi sono sottoposto ha dato esito negativo. Tuttavia, concluderò il periodo di isolamento dei 14 giorni, con l'aggiornamento quotidiano ai sanitari delle mie condizioni di salute e della temperatura corporea, come previsto dai protocolli medici".

Il sindaco conclude rivolgendo "un caro saluto a tutti e un grazie a chi mi ha incoraggiato e sostenuto con messaggi e telefonate in questi giorni. Grazie ancora ai sanitari per il lavoro che stanno svolgendo. Invito tutti a rispettare le indicazioni ministeriali per evitare il diffondersi del contagio".