Cuneo cerca di resistere ma le serrande abbassate sono sempre più numerose

È una Cuneo che ha accusato il colpo quella che appare in queste ore, a poco più di un giorno dalla sua inclusione nella così detta “zona protetta”, come forma di prevenzione e per debellare il Coronavirus. Serrande abbassate si alternano a quelle di negozi che tentano, tutto sommato, di resistere, di tenere aperto.

Chissà ancora per quanto. A differenza di Corso Nizza e di via Roma sono numerosi i negozi aperti intorno alle 15,30 di oggi (mercoledì 11 marzo) dalla pedonale di via Felice Cavallotti, lungo tutti i due lati di piazza Europa e proseguendo poi fino a piazza della Costituzione. Strade quasi deserte, parcheggi vuoti e pochi nonni con nipoti o ragazzini che passeggiano sotto i portici cittadini.

Nei locali pubblici tutti rispettano le regole emanate dal decreto, primi fra tutti i due dispositivi di evitare all’assembramento di persone e stare ad almeno un metro di distanza.

Diversa la situazione nei parchi e soprattutto al parco fluviale, dove si sono riversati - complice anche il bel tempi - ragazzi che non vanno a scuola, nonni con nipoti e mamme con i figli.