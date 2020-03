Da lunedì 16 marzo anche Limone Piemonte attiva il servizio di spesa a domicilio per over 70

Il comune di Limone Piemonte, in collaborazione con la CRI locale, sta predispondendo un servizio di spesa a domicilio per gli over 70 e le persone con disabilità.

Il servizio partirà da lunedì 16 marzo e la spesa sarà consegnata tutti i giorni, dalle 15 alle 17,30. Basterà chiamare il numero di telefono dedicato 347/3238889 e i volontari porteranno la spesa direttamente a casa.

“Un modo semplice e concreto per essere vicino ai cittadini in questo momento di crisi legato all'emergenza Coronavirus – spiega il sindaco Massimo Riberi -. Noi siamo per #iorestoacasa. Raccomando a tutti i miei concittadini di attenersi al DPCM del 9 marzo e di rispettare il divieto di spostamenti da un Comune all'altro”.