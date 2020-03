Due imperativi in tempi di virus: restare a casa e leggere per combattere la febbre anche finanziaria!

Per questo motivo è ancora più necessario cogliere il periodo della permanenza nel proprio domicilio come possibilità di non cadere nel panico sui mercati della finanza, dal momento che lo spread impatta negativamente sul debito pubblico e sulla possibilità di erogazione del credito a famiglie e imprese che ne hanno primaria necessità per fronteggiare il fermo obbligato e precauzionale del lavoro in molti settori; e senza dimenticare che l'emergenza sanitaria ha modificato in modo drastico gli andamenti non solo obbligazionari ma anche delle azioni, azzerando drammaticamente alcuni investimenti e rivalutandone altri in misura esponenziale.