Coronavirus, è un pensionato di Busca il primo deceduto della Granda. Il sindaco Gallo in video: "E' un 67enne rientrato da un viaggio a Forlì"

E' il sindaco di Busca Marco Gallo a prendere la parola su quanto si è diffuso ieri: il decesso di un pensionato 67enne del paese, risultato positivo al coronavirus.

Il primo in provincia di Cuneo.

Gallo spiega che il paziente aveva uno stato di salute già compromesso. Ricoverato lunedì 9 sera e deceduto ieri pomeirggio 10 marzo. Era tornato da un viaggio a Forlì il giorno 6, già in gravi condizioni di salute.

Gallo, in video, spiega che è in costante contatto con il servizio di Sanità pubblica sanità pubblica: "Stiamo monitorando la situazione ed eseguendo la tracciatura dei contatti del paziente deceduto".

Infine l'appello: "State a casa. C'è la necessità di ridurre gli spostamenti e di rispettare il decreto del 9 marzo. Mi appello al buon senso di voi buschesi".

Il decesso nell’ospedale di Cuneo porta a 21 il numero dei morti in Piemonte risultati positivi al “Coronavirus Covid-19”.

BOLLETTINO CONTAGI In Piemonte le persone positive al “Coronavirus Covid-19” sono al momento 501. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 159 a Torino, 68 ad Asti, 105 ad Alessandria, 36 a Biella, 17 a Cuneo, 27 a Novara, 24 a Vercelli e 13 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 19, mentre 33 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in Terapia intensiva sono 75. Le persone in isolamento domiciliare sono 86.