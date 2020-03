Emergenza Coronavirus: chiusura temporanea degli uffici turistici IAT gestiti dall'ATL del Cuneese

Alla luce delle disposizioni previste dal DCPM del 9 marzo 2020 che limita la mobilità delle persone ai soli casi di necessità (es. lavoro, salute, fare la spesa) e di concerto con le Amministrazioni Comunali interessate, l’ATL del Cuneese ha disposto la chiusura degli Uffici Turistici gestiti in modo diretto, fino al 3 aprile 2020. Si tratta, nello specifico, degli Uffici Turistici di Cuneo, Mondovì, Fossano, Limone Piemonte, Vicoforte e Roburent.



“Stiamo predisponendo in queste ore tutte le comunicazioni del caso – afferma il Presidente dell'ATL, Mauro Bernardi - in modo da informare utenti e cittadini a cui assicureremo comunque la massima assistenza attraverso gli uffici della sede centrale di Cuneo che saranno operativi dal lunedì al venerdì. Per qualsiasi informazione suggeriamo quindi di contattare il n. 0171.690217 - int. 1, oppure di inviare una mail a iatcuneo@cuneoholiday.com".

"In questo periodo di chiusura al pubblico – dichiara il Direttore f.f. Daniela Salvestrin - alcuni dipendenti tra i responsabili degli uffici turistici si occuperanno di portare avanti attività indifferibili di formazione, a porte chiuse, in preparazione della stagione estiva. Tutti i reparti della sede centrale dell’ATL del Cuneese stanno invece già impostando e coordinando le future attività di comunicazione e promozione turistica a sostegno di una piena e pronta ripresa del nostro territorio.”

L'ATL continuerà l'attività di informazione sui propri canali social e sul sito www.cuneoholiday.com.