Emergenza Coronavirus: donazione di Acqua San Bernardo all'ospedale di Cuneo

Acqua San Bernardo ha deciso di effettuare una donazione economica all'ospedale di Cuneo, impegnato nella lotta contro l'epidemia da Coronavirus. L'ha annunciato nel pomeriggio odierno il Gruppo Montecristo, che oltre all'azienda garessina detiene anche la lucchese Fonte Ilaria e le vicentine Fonti di Posina.

"Cinque presidi sanitari sul territorio italiano riceveranno in queste ore una donazione dal gruppo del beverage tricolore - si legge nel comunicato emesso poche ore fa -. Nel dettaglio si tratta dell'ospedale di Cuneo, dove hanno sede le fonti San Bernardo, di Santorso, in provincia di Vicenza, dove si trovano le fonti di Posina, e di Lucca dove si trova fonte Ilaria, unitamente a quelli di Como e Bergamo, territori di origine delle famiglie proprietarie del Gruppo Montecristo".

Un gesto di solidarietà che in giornate di difficoltà come quelle che l'Italia intera sta vivendo, non possono che regalare un sorriso. "Siamo tutti davvero colpiti dalle evoluzioni di questa emergenza sanitaria, che non ha precedenti e sembra così difficile da gestire - ha dichiarato Antonio Biella, direttore generale del Gruppo Montecristo -. Siamo anche consapevoli che si possa attuare al più presto una svolta positiva nell'arresto dei contagi del Covid-19 solo con l'atteggiamento responsabile di tutti noi. Invitiamo quotidianamente a rispettare le direttive, a restare a casa. Così tutto andrà bene".

"Come gruppo italiano - ha aggiunto Biella - abbiamo scelto di sostenere gli ospedali dei nostri territori, che dall'inizio dell'emergenza tanto stanno facendo per la salute di tutti noi. I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario dimostrano ogni giorno un'immensa dedizione al loro lavoro, un attaccamento al bene della comunità. Sappiamo che servirebbero più letti di terapia intensiva, nuove strumentazioni, e per questo vogliamo fare la nostra piccola parte, partecipando alle spese delle strutture sanitarie dei territori in cui storicamente lavoriamo. Nella speranza che, anche le nostre gocce, insieme a quelle versate da altre realtà, possano accelerare il contenimento del virus e aiutare nella gestione di eventuali emergenze future".