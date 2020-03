Emergenza Coronavirus: sospeso il mercato di giovedì 12 marzo a Borgo San Dalmazzo

Il sindaco di Borgo San Dalmazzo, visto il DPCM del 9 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerato che le attività commerciali sono consentite in presenza di condizioni strutturali ed organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, considerato che le aree mercatali del Comune di Borgo San Dalmazzo si estendono per le strade comunali con numerose vie di accesso e di esodo, area per la quale non è possibile garantire un adeguato controllo delle disposizioni di sicurezza né impedire spontanee forme di assembramento, ha emanato un’ordinanza di sospensione del mercato settimanale nella giornata di giovedì 12 marzo 2020.

Restano pertanto sospesi per tale data i divieti di sosta in area mercatale.

Le assenze da parte degli operatori dell'area mercatale per la giornata del 12 marzo non verranno conteggiate ai fini della decadenza della concessione, considerate le condizioni di eccezionalità del provvedimento.