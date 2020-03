Emergenza sanitaria: aperto il bando per l'assunzione di medici

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare assistenza nelle Aziende sanitarie della Regione Piemonte.

La procedura prevede che l’Unità di crisi inoltri le adesioni alle singole Aziende interessate, che procederanno al conferimento degli incarichi di libero professionisti.

Le professioni sanitarie ammesse alla procedura speciale sono medici specialisti, medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo; personale medico collocato in quiescenza, anche se non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

Possono partecipare anche i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea allegando il permesso di soggiorno in corso di validità.

Le domande devono essere indirizzate a: personale_unitacrisi@regione.piemonte.it.

L’avviso rimarrà in vigore per tutto il perdurare dell’emergenza.

Per ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi ad Unità di crisi – Ufficio acquisizioni risorse umane, tel. 011- 432.6672/6671/6629/6627, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di tutti i giorni feriali, compreso il sabato.

Il testo del bando è disponibile al link https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/procedura-speciale-legata-allemergenza-covid-19-acquisizione-manifestazione-interesse

Per quanto riguarda il bollettino aggiornato alle 18,30

In Piemonte le persone risultate positive al “Coronavirus Covid-19” sono al momento 552.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 169 a Torino, 68 ad Asti, 124 ad Alessandria, 39 a Biella, 20 a Cuneo, 31 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, mentre 38 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri in terapia intensiva sono 77, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 87. I decessi sono 20.

La difformità del dato dei deceduti positivi, rispetto a quello comunicato ieri, è dovuta all’esito del riscontro autoptico e alla verifica specifica, eseguiti sull’uomo di 57 anni deceduto all’ospedale di Asti, risultato negativo al test del Covid19, anziché positivo.

