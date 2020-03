Fossano: il sindaco Tallone risponde alle domande dei cittadini. Misure a sostegno delle famiglie con i bambini a casa

È di nuovo intervenuto con una diretta Facebook alle ore 12.30 di questa mattina (mercoledì 11 marzo) il sindaco di Fossano Dario Tallone per rispondere alle domande ricevute nelle ultime 24 ore sull’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio che limita i movimenti per la prevenzione dell’epidemia da Covid-19.

Guarda il video:

Oltre alle domande dei cittadini il sindaco Tallone ha dato una prima concreta risposta ai cittadini con figli nelle scuole pubbliche cittadine che hanno già versato le quote per i trasporti e le mense: si stanno individuando le modalità di rimborso delle spese sostenute per servizi di cui non si è usufruito.