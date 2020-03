"Gli Angeli della spesa" anche a Racconigi per l'emergenza Coronavirus

Nell’attuale complicata situazione creata dall’Emergenza Coronavirus, molti esercizi commerciali di Racconigi si sono attrezzati per garantire i rifornimenti al domicilio dei propri clienti.

Per andare incontro alle esigenze di tutte le persone in difficoltà e per le quali è vivamente consigliato di non uscire di casa, il Comune, in collaborazione con alcune Associazioni di Volontariato racconigesi, sta organizzando il servizio di consegna al domicilio di generi di prima necessità, disbrigo di pratiche e commissioni urgenti e così via.

Le persone che hanno bisogno di questo servizio sono invitate a contattare il Comune o al numero telefonico 0172/821611 o tramite e - mail all’indirizzo centralino@comune.racconigi.cn.it.