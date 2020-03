Il Coronavirus fa slittare l’inizio della raccolta rifiuti “porta a porta” di Bagnolo Piemonte

L’emergenza Coronavirus fa slittare anche l’avvio della raccolta rifiuti “porta a porta” a Bagnolo Piemonte.

Ad annunciarlo Gianfranco Latino, assessore ai Servizi pubblici locali.

“Abbiamo chiesto alla Regione – ci dice – di posticipare al 1 giugno 2020 l'avvio del nuovo servizio di raccolta ‘porta a porta’ che era previsto per il 1 aprile 2020”.

La richiesta è stata formalizzata in accordo con in accordo con lo CSEA, il Consorzio Servizi ecologia ambiente di Saluzzo che ha in capo la gestione anche della raccolta rifiuti.

“Un provvedimento che si è reso necessario – rimarca Latino – in quanto, a causa delle ben note misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid-19, non si sarebbero potuto realizzare le serate informative rivolte alla popolazione.

Al tempo stesso, si è valutato che non sussistono metodi alternativi di informazione altrettanto efficaci”.