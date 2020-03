Il Covid-19 "impone" al Consiglio comunale di Saluzzo l'approvazione solo dei punti urgenti (4 su 14): assenti le opposizioni

Il Consiglio comunale di Saluzzo si è regolarmente riunito, alle 18 di questa sera (11 marzo), ma in forma “ridotta”, assumendo carattere prettamente “tecnico”.

Nella mattinata vi abbiamo dato conto della richiesta dei sei consiglieri d’opposizione, che con un comunicato stampa avevano proposto di sospendere la seduta per evitare anche solo potenziali contagi da Covid-19.

Una richiesta che, qualora non accolta, avrebbe portato all’assenza di tutte le opposizioni (Alessandra Piano, Fulvio Bachiorrini, Carlo Savio, Paolo Demarchi, Domenico Andreis, Paolo Scaletta) dalla seduta consiliare odierna. Così è stato. Intorno ai banchi dell’assemblea cittadina si è seduta soltanto la maggioranza.

“Il Consiglio non avrà dibattito – ha annunciato Enrico Falda, presidente del Consiglio comunale – vista l’assenza completa delle minoranze”.

“Un’assenza – ha ancora detto Falda – che mi crea dispiacere. Abbiamo concordato tutti insieme di riunire il Consiglio, e nei giorni precedenti all’11 marzo mi sono sentito con i portavoce delle opposizioni, che mi sembravano rassicurati da tutte le norme che abbiamo deciso di prendere per riunire il Consiglio secondo quanto previsto da decreto e indicazioni”.

In sala consiliare, infatti, sedie posizionate a debita distanza una dall’altra. A disposizione mascherine protettive e, sulla porta di accesso al salone, gel disinfettante per le mani. Tra gli Amministratori “la responsabilità nell’evitare naturalmente contatti ravvicinati con chiunque”.

Falda ha chiaramente detto di esser venuto a conoscenza della proposta dell’opposizione “dai giornali”. “Questo mi ha un po’ ferito – ha detto – anche perché sono sicuro che tutte le persone che sono oggi sedute a questo Consiglio avrebbero preferito starsene a casa.

Non siamo qui per una pizza tra amici o per gioco, ma perché eletti, rappresentanti dei cittadini, siamo l’Amministrazione comunale della Città di Saluzzo.

Il Consiglio comunale è l’organo più importante dell’Amministrazione, ha il dovere di decidere, votare, portare avanti delibere che se non dovessero essere approvate bloccherebbero l’attività del Comune”.

L’ordine del giorno, 14 punti in totale, è stato praticamente stravolto: “Voteremo – ha spiegato Falda – soltanto i punti che hanno necessità di essere approvati. Gli altri, non urgenti, li rimandiamo al primo Consiglio che faremo in condizioni normali”.

L’assise ha votato 3 punti, sui 14 totali (illustrati, non essendo dibattito, dal segretario comunale Paolo Flesia Caporgno): la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva, una variazione al bilancio di previsione assunta dalla Giunta comunale in via d’urgenza, la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e la convenzione quadro tra l’Unione montana dei comuni del Monviso, il Comune di Brondello, il Comune di Pagno ed il Comune di Saluzzo (municipalità di Castellar) per la gestione associata dei servizi scolastici.

“Votiamo soltanto i solo punti che sono in scadenza e che quindi richiedono la riunione del Consiglio e la nostra presenza” ha ancora spiegato il presidente del Consiglio comunale.

Che ha voluto ringraziare “i consiglieri oggi presenti (la maggioranza: ndr), che ci permettono di avere numero legale per far sì che il Comune possa continuare a lavorare, soprattutto in un momento di grande emergenza come quello che stiamo vivendo. Un grande gesto di responsabilità di cui vi ringrazio”.

Per la discussione dei punti “non urgenti” del Consiglio comunale di Saluzzo, bisognerà attendere la fine dell’emergenza “Coronavirus”. Ma il presidente Falda ha già messo le mani avanti: “Se in queste settimane sarà necessario riunire il Consiglio per fare in modo che la macchina comunale possa andare avanti, lo riconvocherò.

Magari a porte chiuse, seguendo tutti i decreti e le indicazioni date, ma la disponibilità mia e vostra di essere presenti e vicini agli operatori, agli uffici, deve essere costante e soprattutto deve permetterci di uscire da questo momento di grave emergenza”.

L’unico intervento in aula è stato quello di Paolo Battisti, capogruppo di maggioranza: “Vogliamo ringraziare il direttore generale e gli operatori che hanno permesso lo svolgimento di questo Consiglio, stasera.

Abbiamo sempre detto che quest’aula è il cuore della politica cittadina: il confronto con le minoranze è fondamentale, spiace che le opposizioni non siano venute a rappresentare ciò che avrebbe dovuto essere unità, anche di fronte alla città”.