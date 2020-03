Un intero piano dell’ospedale di Saluzzo dedicato ai ricoveri di pazienti positivi al Coronavirus

L’ospedale civile di Saluzzo si sta attrezzando per affrontare l’emergenza da “Covid-19”.

Sono previsti un incremento dei posti letto in terapia intensiva da 4 fino a 11, mentre saranno messi a disposizione, al primo piano del nosocomio, gradualmente, fino a 30 posti letto per ricoveri ordinari, secondo un piano che consenta di affrontare il percorso dall’alta alla media e bassa intensità di cure.

Il Pronto soccorso resterà aperto.

L’Asl CN1 sta predisponendo gli ultimi dettagli di un piano, in via di completamento, per sottoporlo all’approvazione dell’Unità di crisi regionale.