Niente visite in biblioteca? A Chiusa Pesio partono le "video letture" dedicate ai più piccoli

"Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo", diceva Mason Cooley, sottolineando una capacità della letteratura che si potrebbe rivelare particolarmente utile in un periodo di "quarantena" come quello che anche in Granda stiamo vivendo in queste settimane.



E proprio in ottemperanza a questa massima - e per venire incontro alle famiglie, alle scuole e ovviamente anche alle necessità dei più giovani - la biblioteca civica di Chiusa di Pesio "Ezio Alberione" ha lanciato l'iniziativa delle "video letture", con appuntamento quotidiano, alle 16, sulla pagina Facebook della biblioteca stessa.



A occuparsi del servizio il bibliotecario Fabio Dutto, che in brevi video di pochi minuti si occupa di leggere un libro della sezione "bambini".



"Tutto nasce dal fatto che trovare la biblioteca silenziosa e vuota, e soprattutto dover rinunciare a tutte le attività di promozione della lettura con le scuole, mi ha decisamente rattristato. Alla fine noi bibliotecari lavoriamo per questo: insegnare ai più giovani l'amore per la lettura" ci ha detto Fabio.



"I ragazzi sono stati abituati a venire in biblioteca, in media due o tre classi a settimana, e ad ascoltarmi mentre leggo. Allora, in questo periodo, mi sono detto: "Sai che c'è? Registriamoci!". E così ho fatto. Inizialmente le video letture hanno girato tra i gruppi Whatsapp delle mamme sotto iniziativa del corpo insegnanti, ma successivamente mi sono buttato e ho pubblicato anche su FB, raggiungendo quasi 7000 visualizzazioni in meno di 48 ore. Soprattutto, però, mi sono arrivati un sacco di messaggi bellissimi, alcuni pubblici e altri privati, che mi spingono a continuare a provare".



"Le letture sono piene di difetti - assicura Fabio, concludendo - : io ho la mia voce da papero, ho fatto alcuni corsi di lettura ad alta voce però non sono un attore! Ma sono convinto che questo possa essere un servizio utile nel momento che stiamo vivendo; vanno anche ringraziate le famiglie, l'amministrazione comunale e ITUR s.c. che gestisce la biblioteca".