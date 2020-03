Primo caso di positività al coronavirus anche a Racconigi. Un decesso e 17 casi in provincia di Cuneo

Il sindaco di Racconigi ha informato, tramite una nota ufficiale, la positività al coronavirus di un suo concittadino. "Con grande rammarico mi trovo a dover segnalare un primo caso di piositività", scrive Valerio Oderda.

Si tratta di un uomo che si trova attualmente in isolamento domiciliare ed ha in atto una sintomatologia lieve.

Oderda evidenzia come il Servizio sanitario stia effettuando il profilo epidemiologico e individuando i possibili contatti del soggetto.

Il sindaco invita i racconigesi ad evitare allarmismi, ad attenersi alle regole e avvisa che terrà informata la cittadinanza sugli sviluppi della situazione.

Il decesso nell’ospedale di Cuneo di un uomo di 68 anni, che presentava un quadro definito dai sanitari “compromesso”, porta a 21 il numero dei morti in Piemonte risultati positivi al “Coronavirus Covid-19”.

BOLLETTINO CONTAGI In Piemonte le persone positive al “Coronavirus Covid-19” sono al momento 501. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 159 a Torino, 68 ad Asti, 105 ad Alessandria, 36 a Biella, 17 a Cuneo, 27 a Novara, 24 a Vercelli e 13 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 19, mentre 33 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in Terapia intensiva sono 75. Le persone in isolamento domiciliare sono 86.