Ristoranti e pizzerie in tempi di Coronavirus: molti attivano un servizio straordinario e temporaneo di consegna a domicilio

Ristoranti e pizzerie chiuse dopo le ore 18. È quanto impone l'ordinanza per il contenimento del contagio da Coronavirus. Un bel sacrificio per i locali che, come noto, anche a Cuneo lavorano maggiormente la sera.

Ecco che allora molti si sono attivati per un servizio straordinario e temporaneo di consegna a domicilio. Lo consente la normativa, a patto che i clienti siano serviti a casa e che il locale avesse già attivato il servizio di cibo da asporto da prima dell'emergenza. I titolari dei locali devono essere in possesso delle relative autorizzazioni e personale addetto in regola. I clienti non possono accedere ai locali e nemmeno attendere il cibo fuori dall'esercizio, ma saranno serviti direttamente a casa.

Un esempio è il ristorante Bove's di via Dronero a Cuneo. Come ci spiega il titolare Diego Pirotti: “Il locale resterá chiuso al pubblico sia pranzo che cena ma all'interno si lavorerà in totale sicurezza per cucinare hamburger e altri piatti. I camerieri si trasformano in riders (coperti da adeguata assicurazione) e consegnano, dotati di protezioni individuali, presso le abitazioni di chi non potrà o vorrà uscire di casa. Il servizio é disponibile per Cuneo città, 7 giorni su 7, sia pranzo che cena. Da un lato si dà occasione ai dipendenti di continuare a lavorare parzialmente ma in sicurezza, dall'altro si fornisce un servizio in questi giorni difficili che per qualcuno potrebbe rivelarsi prezioso”.

Allo stesso modo fanno molte pizzerie che portano la pizza a domicilio. Alcuni chiedono di mettere una sedia fuori dalla porta per appoggiare i cartoni e limitare al minimo i contatti con i clienti.