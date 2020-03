"Troppi anziani in giro: dovete stare a casa": l'appello di Franca Giordano, assessore a Cuneo

E' seriamente preoccupata e non lo nasconde Franca Giordano, assessore ai Servizi educativi, scolastici e per la terza età del Comune di Cuneo.

"Continuo a ricevere segnalazioni di persone anziane in giro, a passeggiare, sedute sulle panchine a chiacchierare senza alcuna precauzione. Cosa non è chiaro nell'indicazione: state a casa? Sono i soggetti più a rischio, eppure pare che non se ne rendano conto. Sono a fare la spesa, a spasso con i nipotini, tra di loro. Mi appello anche ai loro parenti e familiari: fateli stare in casa".

E' l'appello della Giordano nel constatare ancora tanta leggerezza da parte di molte persone in età avanzata. In giro anche tanti ragazzini, spesso in gruppo.

Il Comune, per ovviare alla necessità di uscire a fare compere di generi alimentari, sta cercando di organizzare un servizio di consegna della spesa a domicilio per chi è solo, ma non è una cosa semplice. "Dovremmo appoggiarci ai volontari di Protezione civile, ma spesso sono loro stessi anziani. Oltre al fatto che c'è il rischio che qualche malintenzionato ne approfitti. Stiamo ragionando con i ragazzi della Consulta giovanile e con il CSV su come strutturare la cosa", conclude l'assessore.