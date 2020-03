Coronavirus: 'Stappatincasa', l’iniziativa social lanciata dall’imprenditore del vino Luca Balbiano

È partita martedì 10 marzo, la prima diretta social di #STAPPATINCASA, la campagna online di Luca Balbiano, imprenditore vinicolo piemontese, che ha deciso di lanciare una sfida a produttori, vignaioli, sommelier, influencer, ma anche ai semplici appassionati: continuare a condividere l’amore per il vino anche a distanza, raccontare il patrimonio che ogni bottiglia racchiude al proprio interno, rispettando le restrizioni a seguito dell’emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia per il Coronavirus.

“Quello che stiamo vivendo è un momento difficile per tutti. Sono sicuramente dei giorni ‘storici’ che ricorderemo per molto tempo” comincia Luca Balbiano della Cantina Balbiano di Andezeno, storico produttore di Freisa di Chieri DOC del territorio. “Abbiamo il dovere di rimanere a casa, ma anche quello di mantenere vive le nostre passioni. Per questo mi è venuta l’idea di #STAPPATINCASA: un luogo di incontro virtuale per continuare a raccontare un vino in pochi minuti e condividerlo con chi #restaacasa, parlando di abbinamenti, aneddoti o, semplicemente, per il piacere di stare insieme in convivialità, seppur lontani. Ho cercato un modo per portare avanti il mio mestiere, incoraggiando il rispetto delle necessarie restrizioni a cui tutti dobbiamo attenerci in questo momento” conclude Luca.

Durante la prima diretta del 10 marzo Balbiano ha stappato la sua Freisa di Chieri DOC frizzante. L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro social e in pochissime ore ha visto aderire tanti appassionati. L’appello delle Cantine Balbiano è che anche altre realtà di tutta la penisola accettino la sfida social di #STAPPATINCASA. Non serve essere influencer o esperti comunicatori, basta raccontare emozioni positive e inebrianti. Per partecipare è sufficiente postare una foto, un breve video o fare una diretta taggando #STAPPATINACASA per essere ripostati sulla pagina.