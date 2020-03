Coronavirus, anche a Castagnito un servizio gratuito di spesa a domicilio

Anche il Comune di Castagnito si attrezza per dare assistenza ai propri cittadini più deboli e messi in difficoltà nel proprio quotidiano dall’emergenza Coronavirus.

In seguito alle misure urgenti emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del Covid -19 relativa a limitazioni, spostamenti e assembramenti, l’Amministrazione comunale roerina, in collaborazione col gruppo civico di Protezione Civile, a partire da oggi (giovedì 10 marzo) attiverà un servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio di prodotti alimentari e farmaceutici per anziani, disabili e invalidi.



Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 16 e permetterà alle fasce più deboli, a quanti vivono da soli e non hanno un supporto familiare, di ordinare telefonicamente la spesa, che verrà consegnata loro direttamente a casa. La richiesta dei beni di necessità potrà essere effettuata telefonando al numero 337.433968.



L'iniziativa è visibile anche sulla pagina online del Comune castagnitese e nei giorni scorsi è stata divulgata tramite Whatsapp ai consiglieri comunali e alle associazioni di volontariato del paese (Proloco, Unitre, biblioteca civica, gruppo 8 marzo, ...) al fine di giungere in modo capillare a tutti gli interessati.



"Compatibilmente con le risorse, che sono sempre molto scarse - commenta il primo cittadino, Carlo Porro - facciamo ancora una volta affidamento sul volontariato e sulla buona volontà dei cittadini che si dimostrano sempre attenti e solidali verso la popolazione. Essere comunità significa anche venirsi incontro nei momenti più difficili dimostrando sensibilità, buon senso e coscienza civile".