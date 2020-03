Rifiuti, chiuse le isole ecologiche di Langhe e Roero. Si ferma anche il servizio ingombranti

Ci sono ovviamente anche i delicati ambiti della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana tra le attività che devono fare i conti con le restrizioni agli spostamenti previste dal Governo con l’obiettivo di ridurre al massimo i contatti interpersonali.



In questo senso le decisioni appena adottate dal Coabser, il consorzio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle aree dell’Albese e Braidese, che ha ovviamente confermato il mantenimento di tutte le attività riguardanti il normale e primario servizio di raccolta e smaltimento degli scarti indifferenziati e delle diverse raccolte differenziate attive presso i 55 Comuni aderenti all’ente.



Discorso diverso quello riguardante invece i centri di raccolta consortili, le isole ecologiche di Alba (corso Bra e via Ognissanti), Bra (corso Monviso e Pollenzo), Cherasco, Canale, Priocca, Montà, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Neive, Santo Stefano Belbo, La Morra, Novello, Narzole, Cervere e Marene.



Considerato che questo tipo di servizio non rientra tra quelli primari, e nell’ottica di evitare gli spostamenti dei cittadini e l’eventualità di assembramenti tra utenti, il Coabser ne ha deciso la chiusura per tutto il periodo considerato dalle misure governative, ovvero sino ad almeno il 3 aprile prossimo.



Per le stesse ragioni è stata sospesa la raccolta domiciliare degli ingombranti (resta attivo il numero dedicato per informare gli utenti) e sono state previste limitazioni al funzionamento degli ecosportelli attivi a Bra, Canale e Monforte.



In particolare sono stati disposti l’accesso limitato a inderogabili esigenze, previo preventivo contatto telefonico, e la chiusura nel giorno del sabato per l’ecosportello attivo presso il centro del riuso di corso Monviso a Bra; l’accesso limitato a inderogabili esigenze e limitazioni negli orari per l’ecosportello di Canale, che rimarrà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12; l’accesso anche qui limitato a inderogabili esigenze e limitazioni negli orari per il nuovo ecosportello di Monforte, che intanto ha interrotto le operazioni di distribuzione dei nuovi sacchetti per la raccolta indifferenziata destinati alle utenze del paese.



Ultima disposizione, la riduzione dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato alle sole attività necessarie a garantire le imprescinbili condizioni di salubrità e pubblico decoro.