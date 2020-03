La posizione del PD di Savigliano sul rinnovo del Cda del Consorzio Monviso Solidale

Nell’imminenza delle votazioni dei rappresentanti dei 56 Comuni appartenenti al Consorzio Monviso Solidale per il rinnovo del suo Consiglio di Amministrazione, previste per fine mese, ed anche per rispondere a richieste di informazioni provenienti da Sindaci e da alcuni cittadini, questa Segreteria precisa quanto segue.

In data 9 ottobre 2019 il nostro Circolo ha organizzato una serata di confronto con il presidente del Consorzio Gianpiero Piola e con l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Savigliano Alessandra Frossasco, serata volta a meglio comprendere la natura e l’attività del Consorzio ed i risultati gestionali ottenuti dal C.d.A. in quasi 5 anni di mandato. Le relazioni, ed il dibattito con il pubblico che ne è seguito, hanno dimostrato la fondamentale importanza di tale organismo per il soddisfacimento della domanda sociale dei comuni consorziati e l’efficacia della gestione dell'attuale C.d.A.

Alla luce di questo processo conoscitivo, all’unanimità, la nostra Segreteria ha convenuto che non esistono motivi, né legali, né di opportunità, che impediscano la riconferma dell’attuale C.d.A. e del suo presidente, possibilità espressamente prevista dallo statuto del Consorzio. Ciò anche in considerazione dell’esistenza di progetti in fase di realizzazione che si gioverebbero notevolmente di una scelta di continuità.

Di questa posizione è stato successivamente informato il Sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio in occasione di un apposito incontro presso la sede del Circolo.

Il Coordinatore reggente del Circolo PD di Savigliano, Marene e Monasterolo Marco Cesari