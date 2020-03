Mondovì, l'appello dell'assessore in isolamento volontario: "Restate a casa" (VIDEO)

Luca Robaldo, assessore del Comune di Mondovì in autoisolamento da domenica 8 marzo 2020 dopo essere entrato in contatto con Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte risultato positivo al Coronavirus, ha lanciato un appello video ai suoi concittadini.

"Sono in casa da qualche giorno, dunque forse per me è un po' più semplice, ma la preghiera che vi rivolgo ora è quella di restare a casa. È l'unico modo dimostrato per combattere il virus".

Robaldo ha poi voluto ringraziare "le numerose associazioni sportive monregalesi che hanno deciso, senza attendere le determinazioni del governo e delle altre istituzioni, di chiudere i propri impianti sportivi, dimostrando grande senso civico e responsabilità".

Un "grazie", inoltre, "anche a tutti quei commercianti che hanno deciso di chiudere i propri locali per il bene comune, compiendo un grandissimo sacrificio".