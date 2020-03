Roccabruna, il Comune attiva il servizio di consegna a domicilio per anziani

In seguito ai recenti provvedimenti del Governo per le misure di contenimento al COVID-19 l’Amministrazione comunale di Roccabruna ha predisposto un servizio per agevolare gli anziani e le persone che per motivi di salute non possono muoversi o non hanno chi li può aiutare.

"E’ stata attivata la possibilità della consegna a casa dei generi alimentari, di prima necessità e medicinali – comunica il sindaco Marco Arneodo.

Il Comune con la collaborazione della Protezione civile di Roccabruna, provvederà al ritiro dal negozio ed alla consegna del necessario direttamente a domicilio dell’utente, previa richiesta telefonica del servizio ai numeri sotto indicati.

Le consegne avverranno il giorno successivo all’ordine, nel pomeriggio.

Ecco i telefoni di riferimento: 0171 917201 - 338 7421682.