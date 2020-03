Bitcoin: cos'è e qual è il suo valore

Ultimamente, nell'ambito degli investimenti online, si sente sempre più parlare di bitcoin. Però, la stragrande maggioranza delle persone non sa bene di cosa si tratti. Bitcoin è una criptovaluta ovvero un bene di tipo digitale che viene utilizzato come modalità di scambio e trasferito attraverso codici criptati, non comprensibili a eventuali hacker, per rendere sicure le transazioni e controllare la creazione di nuova valuta.

Ciò rende il Bitcoin un’ottima valuta per scambiare denaro su internet in modo sicuro, un sistema di trasferimento e verifica di denaro che utilizza una rete completamente decentralizzata, nel senso che utilizza peer to peer e che, di fatto, non dipende da alcuna autorità centrale. Il protocollo Bitcoin inizialmente voleva fornire un'alternativa sperimentale al pagamento elettronico online.

La sua unità di conto ha otto cifre decimali e funziona con un software che consente ai suoi utenti di creare indirizzi di pagamento elettronici che possono emettere o ricevere bitcoin. Il suo codice è completamente aperto poiché è Open Source, ciò consente l'universalità dei supporti, ma può anche essere un problema durante gli aggiornamenti. Bitcoin è quindi un nuovo protocollo per effettuare pagamenti online, ma anche un nuovo archivio di valore. È questo nuovo protocollo che lo rende così interessante poiché promette molte innovazioni future. Apparso nel 2009 il Bitcoin rimane un enigma per un gran numero di investitori. Come classificarlo? Come viene determinato il valore bitcoin in euro? Quali sono gli elementi che influenzano il suo prezzo?Bitcoin come tutte le altre criptovalute, ha creato un nuovo modello di business molto diverso da quello delle aziende tradizionali. In effetti, nessuno degli strumenti di valutazione che attualmente utilizziamo può essere applicato alle criptovalute. È essenziale iniziare chiarendo come è rappresentato il valore del bitcoin in euro. È sempre determinato in base alle valute nazionali o ad un'altra criptovaluta. Quindi, ad esempio, il prezzo del bitcoin da determinare in euro, parliamo della coppia "EUR / BTC". Come potete immaginare, ci sono molte coppie disponibili. Il prezzo del bitcoin è in continua evoluzione e deriva dal confronto tra domanda e offerta nel mercato delle criptovalute. In altre parole, il prezzo del bitcoin alla volta "T" corrisponde a ciò che venditori e acquirenti sono pronti ad accettare di scambiare i loro bitcoin. La storia di tutti questi prezzi è generalmente rappresentata su un grafico con la data sull'ascissa e il prezzo sull'ordinata. Il prezzo del Bitcoin in euro può essere trovato in molti posti. Un modo rapido per visualizzarlo èutilizzare Google. Per fare ciò, digita semplicemente "Bitcoin" nella barra di ricerca e vedrai immediatamente il rezzo visualizzato. Molto facile da accedere, Google Finance Bitcoin offre anche la possibilità di scegliere un gran numero di valute nazionali. Ad esempio, puoi scegliere di determinare il prezzo del bitcoin in dollari semplicemente facendo clic sulla scheda relativa alle valute nazionali. Oggi il valore di 1 bitcoin è di 6914.70 euro e di 7835,14 per 1 dollaro. La lista dei siti su cui è possibile effettuare pagamenti con criptovalute è sempre più lunga e diversificata. In tutto il mondo si possono acquistare biglietti per eventi sportivi, concerti e altri eventi con le criptovalute. Anche il settore delle scommesse e dei casinò accetta le criptovalute come metodo di pagamento. I vantaggi offerti dalle valute virtuali possono spingere a pensare che nel giro di qualche anno le criptovalute possano diventare mezzo di pagamento comune su qualsiasi sito Web. Tra le soluzioni più semplici e sicure per effettuare transazioni comodamente da casa c'è la piattaforma Kriptomat.