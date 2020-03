Coronavirus, i sindacati chiedono incontro urgente al Prefetto: "Alcune aziende hanno difficoltà ad attuare le disposizioni"

“Il monitoraggio nelle aziende del nostro territorio evidenzia che in alcune realtà esiste una difficoltà concreta all’attuazione delle disposizioni previste dagli ultimi provvedimenti.”



Con questa frase le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al Prefetto di Cuneo Giovanni Russo per convocare un incontro urgente sulle tematiche legate ai lavoratori delle aziende non ancora coinvolte nel Dpcm dell’11 marzo.



“La necessità di salvaguardare la sicurezza e la salute – scrivono le organizzazioni sindacali – delle lavoratrici e dei lavoratori è primaria. E’ fondamentale a questo punto una decisione congiunta e urgente.”



Intanto sono diverse le segnalazioni arrivate al nostro giornale proprio per evidenziare le problematiche legate a questa emergenza. Riportiamo qualche testimonianza mantenendo l’anonimato di chi scrive e senza fare riferimento ad aziende nello specifico.



“Lavoro in un supermercato in provincia di Cuneo – ci scrive – ho tre figli. Nel mio piccolo vorrei urlare a nome mio e di tutti i miei colleghi quanto non siamo minimamente tutelati. Faccio la cassiera e per quanto si inviti la clientela a mantenere la distanza la cosa che non viene rispettata da tutti. Non sento di tutelare i miei figli da cui rientro la sera.”



“Dovrebbero chiudere anche i supermercati – continua - o almeno trovare un’alternativa per non essere così tanto esposti.”



"Impensabile mantenere le precauzioni richieste - ci scrive un dipendente di una grande azienda operante in Granda - Non hanno dato mascherine, non hanno dati disinfettanti. Usiamo tutti pc, telefoni e muletto in comune... Bambini a casa e genitori a rischio di portare a casa il virus."