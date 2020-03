Emergenza coronavirus: il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti ha disposto interventi straordinari di sostegno a famiglie e imprese

Nella situazione di grande emergenza che ha colpito l’intero Paese, le banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Banca di Asti e Biver Banca, consapevoli dell’importanza del loro ruolo nei territori in cui operano, hanno messo a punto alcune iniziative straordinarie a favore dei propri clienti.

Gli interventi sono rivolti a clienti privati con mutui ipotecari in corso e alle imprese, che possono beneficiare di moratoria integrale (quota capitale e interessi) per 6 mesi sulle rate dei finanziamenti alle imprese e sui mutui ipotecari ai privati; nuovi finanziamenti a sostegno della liquidità a condizioni di favore. Interventi che si aggiungono ai provvedimenti governativi di prossima emanazione.

Banca di Asti e Biver Banca hanno inoltre aderito all’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 per sostenere le imprese colpite dall’emergenza sanitaria. L’addendum prevede che le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dall’accordo 2019 siano estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio. I clienti sono invitati a contattare fin d’ora i propri referenti abituali per avere informazioni e verificare la fattibilità dell’operazione.

“Per fronteggiare questa situazione servono interventi straordinari – dichiara Carlo Demartini, amministratore delegato del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – siamo certi che con l’impegno di tutti supereremo questo momento, ma ognuno deve fare la propria parte: e noi ci siamo”.