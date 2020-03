Prestiti con cambiali: cosa sono, come ottenerne uno, che vantaggi hanno

I prestiti cambializzati si rivelano un ottimo strumento finanziario quando si ha bisogno di liquidità o di affrontare una spesa improvvisa ma, per varie ragioni, non si può accedere ad altri strumenti di credito. Su siti come prestiticambializzatiadomicilio.it si trovano facilmente tutte le informazioni di cui si ha bisogno per accenderne uno e utili simulatori che aiutano a capire che somma si può ottenere grazie a un prestito con cambiali, in quanto tempo, da restituire entro quando e via di questo passo. Proviamo a osservare, comunque, più da vicino questo tipo di prestito e i suoi pro e contro.

Tutto quello che c’è da sapere su finanziamenti e prestiti cambializzati

Il prestito con cambiali o prestito cambializzato è un prestito non finalizzato: al momento della richiesta, cioè, non si ha bisogno di presentare alla finanziaria o all’istituto di credito a cui ci si rivolge un’apposita documentazione che attesti come e perché si intenda utilizzare la liquidità ottenuta. Già questo può rappresentare un vantaggio: non sempre, infatti, si chiedono prestiti o finanziamenti perché si deve sostenere la spesa legata all’acquisto di una casa o a lavori di ristrutturazione o perché ci si trova ad affrontare spese mediche impreviste per esempio o, ancora, per pagare rette e tasse legate al proprio percorso formativo; in qualche caso si ha bisogno di maggiore disponibilità economica semplicemente per le spese di tutti i giorni o per qualche acquisto superfluo e, in questa seconda ipotesi, potrebbe risultare piuttosto difficile accedere agli strumenti finanziari classici.

La caratteristica distintiva dei finanziamenti con cambiali è, però, che al momento della concessione è chiesto al destinatario la firma di dei pagherò o cambiali appunto: si tratta di veri e propri titoli di credito con cui chi ha concesso il prestito cambializzato se ne assicura il pagamento. Anche in questo caso il pagamento è rateizzato e con importo mensile fisso. Molte formule per il prestito con cambiali prevedono che, in caso di bisogno, si possano riprospettare in corso d’opera sia le singole rate, sia i tempi per la restituzione del prestito: in questo modo anche un finanziamento cambializzato si rivela uno strumento in realtà flessibile e in grado di venire incontro alle esigenze più diverse. Anche per quanto riguarda le cifre in questione: si possono chiedere in prestito con le cambiali sia cifre modiche (a partire da 5000 euro), sia cifre più importanti (fino a 50.000 euro), da restituire in un tempo massimo di dieci anni.