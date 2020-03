Rilevazione presenze: le tecnologie che hanno rivoluzionato il controllo dipendenti

Le aziende degli Stati membri dell’Ue sono tenute a rilevare la presenza dei propri dipendenti e ciò vale tanto per le grandi imprese come per le medio-piccole. Lo scopo è dare conto con precisione dei turni minimi di riposo e degli eventuali straordinari svolti dai lavoratori. Onde evitare errori e ingiustizie nello svolgimento di questa attività, il sistema deve essere oggettivo e sicuro.

Per le imprese, una rilevazione puntuale e affidabile rappresenta anche un vantaggio organizzativo e amministrativo. La precisione e l’affidabilità sono garantite dalla tecnologia, che sfrutta software e dispositivi appositi per mettere un’azienda in condizione di rispettare le normative vigenti.





La rivoluzione tecnologica nel controllo dipendenti

Impiegando un metodo di controllo dipendenti innovativo si scopre quanto si possa snellire il lavoro delle risorse umane e ridurre i margini di errore.

Utilizzando le moderne tecnologie, messe a disposizione da aziende produttrici come Winit, gli uffici preposti ricevono direttamente i dati relativi alla presenza dei dipendenti e il numero di persone necessarie per assolvere questo compito diminuisce. È un vantaggio pratico ed economico per l’azienda ma è più comodo pure per l’impiegato, che può segnalare la sua presenza anche con lo smartphone.

Le innovazioni tecnologiche semplificano la vita di tutti e aiutano ad affrontare i vari aspetti di un contesto che spesso si complica o, comunque, diventa più vario. Anche il mondo del lavoro si evolve e assume forme e declinazioni nuove. È improntato, così come in generale la società contemporanea, su una sostanziale mobilità: oggigiorno è possibile, infatti, svolgere la propria attività lavorativa anche al di fuori dell’ufficio. Un sistema tecnologico integrato rende la rilevazione presenze più facile in un contesto così mobile e complesso.







Controllo dipendenti: tecnologia RFID e geolocalizzazione

La rilevazione presenze con Winit sfrutta novità tecnologiche che rispondono sempre di più e sempre meglio alle esigenze dei reparti delle risorse umane e dell’amministrazione, come per esempio la geolocalizzazione GPS, i marcatempo e i timbracartellini elettronici e gli applicativi web e per smartphone.

Il Global Positioning System, il sistema di posizionamento satellitare statunitense ormai largamente utilizzato a livello globale, indica la posizione esatta di persone e cose e, quindi, anche di un lavoratore. Il GPS è integrato su tutti gli smartphone e i tablet, consente di geolocalizzare il dipendente e, integrandosi con i marcatempo, permette la timbratura a distanza del cartellino. Quest’ultimo aspetto è fondamentale nel caso, per esempio, di una persona che lavora fuori ufficio o di un operaio impiegato in un cantiere esterno.

I timbracartellini (a tecnologia Radio-frequency identification) sono utilizzati per la lettura elettronica del badge. I marcatempo registrano la presenza dei lavoratori fuori ufficio e fuori sede. Sono pratici, piccoli, resistenti agli urti, alle alte temperature e alla polvere.

Integrano i sistemi GPS e anch’essi sfruttano la RFID. I dati vengono inviati con precisione programmatica, in tempo reale o ad orari stabiliti. La scelta del modello dipende dall’utilizzo: ad esempio, Il MLC106 è impiegato soprattutto nelle grandi aziende poiché è in grado di registrare un numero molto elevato di timbrature.



I timbracartellini sono associati al software PowerWeb – dotato di tecnologia Microsoft –che registra tutti i dati relativi alle presenze del dipendente, permettendo all’ufficio risorse umane di consultarli in qualsiasi momento, così da gestire in maniera ottimale le ore lavorative del personale.

Riguardo alle applicazioni mobile più innovative, invece, ClockApp trasforma il proprio smartphone in un marcatempo che permette di segnalare, grazie all’applicativo Power Web, il luogo e le ore dell’attività svolta.

Scegliere, quindi, di affidarsi ad uno strumento per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, permette alle aziende di agevolare notevolmente il lavoro dell’ufficio del personale che tramite l’apposito gestionale riceve i dati relati alle ore di presenza, di assenza e al luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa.